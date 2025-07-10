Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Шри-Ланки

США вводят 30-процентные пошлины на все товары из Шри-Ланки

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 2024 года 30-процентных импортных пошлин на все товары из Шри-Ланки, сообщает RT .

Это решение продолжает жесткую торговую политику администрации Трампа, направленную на сокращение дефицита в торговле с развивающимися странами, который в случае Шри-Ланки достиг 1,8 миллиарда долларов в прошлом году.

Особенно пострадает текстильная промышленность страны, на которую приходится около 60% экспорта в США, а также традиционные статьи экспорта — чай, каучук и драгоценные камни.

По предварительным оценкам, новые пошлины могут лишить Шри-Ланку до 300 миллионов долларов годового экспортного дохода и поставить под угрозу около 15 тысяч рабочих мест в ключевых отраслях промышленности.