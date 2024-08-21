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РКН: сбой в работе сервисов в России связан DDoS-атакой на операторов связи

По информации Роскомнадзора, сбой в работе интернет-сервисов в России связан с DDoS-атакой на операторов связи, сообщает РИА Новости .

Также в Роскомнадзоре заявили, что атака хакеров уже отражена.

Ранее пользователи Сети массово жаловались на глобальный сбой в работе Рунета по всей стране. «Лежали» сайты самых разных компаний и ведомств.

Проблемы с доступом к большинству популярных ресурсов возникли по всей стране. Сообщается о сбое в работе Wikipedia, Steam, Dota 2, Roblox, а также в социальных сетях, в том числе «ВКонтакте».