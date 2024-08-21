Не работают Steam и Wikipedia: в Рунете произошел глобальный сбой

В РФ фиксируют проблемы с доступом к большинству популярных интернет-ресурсов

Пользователи Сети массово жалуются на глобальный сбой в работе Рунета по всей стране. «Лежат» сайты самых разных компаний и ведомств, сообщается на сайте Downdetector.

Проблемы с доступом к большинству популярных ресурсов фиксируют по всей стране. Сообщается о сбое в работе Wikipedia, Steam, Dota 2, Roblox, а также в социальных сетях, в том числе «ВКонтакте».

У некоторых не работают мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp. Проблемы есть с доступом к сайту Минтруда РФ и даже к ресурсу Сбои.рф, который фиксирует подобные проблемы.

Кроме того, проблемы с работой возникли у сотовых операторов МТС, Tele2, МегаФон и Билайн, а также у провайдеры Ростелеком.

Официальных комментариев о природе массового сбоя пока не поступало.