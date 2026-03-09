сегодня в 04:21

Рядом с центральным вокзалом в Глазго произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел рядом с центральным вокзалом в шотландском Глазго, сообщает РИА Новости .

В результате пожара обрушился купол здания Викторианской эпохи.

Как пишет издание Guardian, десятки поездов в городе пришлось отменить в связи с пожаром в магазине электронных сигарет неподалеку от железнодорожного вокзала.

Ранее на электростанции и водоочистной станции «Субия» в Кувейте после повреждения топливного бака произошел пожар.

