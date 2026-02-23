Рядом с Аляской произошло землетрясение

сегодня в 09:50

Рядом с Аляской случилось землетрясение магнитудой 6,1 баллов

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с берегами Аляски. Его зафиксировали в 05:11 по местному времени (08:11 по Московскому), сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение случилось в 86 километрах к юго-западу от Никольского. Очаг был на глубине 25,4 километра.

Информации о жертвах нет. О разрушениях также ничего неизвестно.

20 февраля у побережья северных Курил в Тихом океане случилось землетрясение. Его магнитуда составила 4,7.

