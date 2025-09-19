Ритуал силы: пьяная «шаманка» села за руль с бубном и застряла в канаве на Кубани

Пьяная «шаманка» села за руль с бубном и застряла в канаве в Краснодарском крае

Пьяная «шаманка» с бубном села за руль и съехала в канаву в Краснодарском крае. По ее словам, перед поездкой она «пригубила для ритуальной силы», сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Абинске. Сотрудники Госавтоинспекции заметили в канаве автомобиль, за рулем которого находилась 61-летняя жительница Красноярска. Женщина приехала к сестре для «проведения обряда».

На опубликованных кадрах видно, как «шаманка» стучит в бубен и спрашивает у инспекторов ДПС: «Вам на благо или на благополучие детей?», чтобы провести им обряд.

Женщина рассказала, что она «шаманка» и перед поездкой к сестре «пригубила для ритуальной силы». Однако в результате жительница Красноярска случайно съехала с дороги и застряла в канаве.

В отношении «шаманки» составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Автомобиль был отправлен на спецстоянку.

