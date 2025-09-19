Патологоанатомы во Владивостоке вшили в тело умершего пакет с ужасным содержимым

Патологоанатомы вшили в тело умершего пакет с фигурками из воска во Владивостоке

Во Владивостоке патологоанатомы вшили в тело умершего пакет с тремя фигурками из воска. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба судебной системы Приморского края.

Согласно версии следствия, неизвестный договорился с сотрудницей ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» поместить в тело умершего пакет с тремя фигурками из воска с прикрепленными фотоснимками лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов.

Сотрудница морга обратилась за помощью к коллеге, который поместил в тело умершего данный пакет и зашил разрез на трупе. Позднее пакет был обнаружен в грудной полости при бальзамировании трупа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами захоронения группой лиц по предварительному сговору). Дело для рассмотрения по существу поступило в Советский районный суд Владивостока.