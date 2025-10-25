Режиссер Александра Франк потеряла малыша из-за дебоша соседки в отеле

Режиссер-документалист Александра Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка из-за дебоша, который устроила ее соседка в отеле под Санкт-Петербургом, сообщает «Mash на Мойке» .

Девушка вместе с матерью, супругом и шестилетним сыном, отдыхала на природе в арендованном домике. Рядом с ними поселилась шумная компания. Семья Франк сделала ребятам замечание, но те повели себя агрессивно.

Одна из соседок вломилась в домик к режиссеру около двух часов ночи. Неадекватная дебоширка разгромила все внутри, а также попыталась напасть на мужа Александры и мать. По словам кинематографистки, охрана на территории курорта на скандал не отреагировала.

В итоге мужу режиссера пришлось самому скручивать нападавшую. Уже утром беременной Франк стало плохо. По приезде в больницу ей сделали УЗИ. Исследование показало, что сердце малыша перестало биться. Теперь Александре предстоит операция.

