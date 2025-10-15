сегодня в 16:30

В Екатеринбурге грудничок выпил несколько глотков чая и погиб

В Екатеринбурге в Свердловской области годовалый ребенок выпил несколько глотков чая и умер. Инцидент произошел в Академическом районе, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

После питья чая, ребенок начал рвать. Затем он потерял сознание.

Сразу после этого родители позвонили в скорую помощь. Они пытались спасти малыша.

Врачи приехали на место происшествия и зафиксировали смерть ребенка. По предварительной информации, чай попал малышу в дыхательные пути, а не пищевод.

