Режим ЧС ввели в Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников

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Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что уже зафиксированы повреждения остекления в жилых домах, соцобъектах и производственных помещениях. Всем местным жителям будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью над территорией 7 российских регионов и Азовским морем было сбито 75 беспилотников ВСУ. Над Ростовской областью средства ПВО перехватили 36 беспилотников самолетного типа.