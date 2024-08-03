75 украинских дронов ликвидировано в регионах РФ ночью

Минувшей ночью над территорией семи регионов РФ и Азовским морем было сбито 75 дронов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их уничтожили дежурными средствами ПВО. 36 беспилотников самолетного типа перехватили над Ростовской областью, 17 — над Орловской областью, девять — над Белгородской областью, восемь — над Курской областью, два — над Рязанской областью, по одному — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам на территории страны.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе отбивают атаку беспилотников. Сбито шесть дронов.