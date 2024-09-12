«Ревел как зверь»: застрявший мужчина разворотил лифт в ЖК в Новой Москве

«МК»: мужчина застрял в лифте и разгромил его в столичном ЖК

В Новой Москве мужчина застрял в лифте на полчаса. Он громко кричал, а затем разворотил конструкцию изнутри, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

В четверг жителей ЖК «Городские истории» в поселении Внуковское разбудили крики мужчины, застрявшего в лифте. Он издавал невнятные и нечеловеческие звуки, требовал его выпустить и бил по дверям конструкции.

Всего в заточении мужчина пробыл 25 минут. Когда его все же вытащили оттуда, было обнаружено, что дверь конструкции сломана с внутренней стороны. Кроме того, мужчина успел разворотить все кнопки лифта.

Жильцы, услышавшие невнятные и безумные крики находящегося в заточении мужчины, отметили, что он мог находиться в этот момент под действием алкоголя или запрещенных веществ.