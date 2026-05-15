Рев и крики из фургона: львы напали на дрессировщика в цирке во Владимире

Львы напали на человека в цирке во Владимире

Нападение львов на человека произошло у передвижного цирка на улице Тракторной во Владимире, сообщает «112» .

Как рассказали очевидцы, сначала из фургонов раздался рев львов и крики мужчины. Затем работники цирка с палками побежали к вольерам. Другие сотрудники вызвали скорую помощь и принесли воду.

Позже из цирка вывели дрессировщика, у которого было перевязано предплечье. Медики перемещали пострадавшего на носилках. Его увезли в больницу.

Кассир отметила, что львы поцарапали дрессировщика.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал нападение львов на львицу в крымском парке «Тайган» и заявил, что конфликты и гибель животных там происходят ежегодно.

