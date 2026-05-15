Подсадила на аналог виагры: аспирантка хитростью увела пациента из семьи

В одном из подмосковных кардиологических центров молодую аспирантку обвинили в совращении пациента. Супруга бывшего больного требует немедленно отстранить девушку от работы, сообщает Baza .

История началась с того, что 35-летний житель подмосковного Королева по имени Роман попал в стационар с подозрением на кардиологические проблемы и сильной одышкой. Во время лечения мужчина поддерживал связь с женой Анастасией и в переписке в шутливой форме рассказывал, что лечащий врач назначила ему аналог «виагры» якобы для улучшения общего кровотока.

Вскоре супруге стало не до шуток. Дозировка специфического препарата регулярно росла, а сама аспирантка в беседах с Романом начала проявлять недвусмысленный интерес к побочным эффектам лекарства. Анастасия не предполагала, что терапию ведет молодая сотрудница. После выписки Роман заявил, что уходит жить к своей спасительнице в белом халате.

Обманутая супруга категорически не согласна с методами лечения аспирантки и уже направила официальное обращение руководству медицинского учреждения. В самом кардиоцентре журналистам подтвердили факт получения жалобы от разгневанной женщины. Проводится внутренняя служебная проверка.

