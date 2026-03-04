Reuters: удар по иранскому кораблю у берегов Шри-Ланки нанесли США

Военное судно Ирана IRIS Dena, которое 4 марта потерпело крушение у побережья Шри-Ланки, было атаковано ВС США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Удар был нанесен американской военной подводной лодкой.

Ранее сообщалось, что в результате крушения судна минимум 78 человек пострадали, еще 101 пропал без вести. Всего на борту находилось около 180 членов экипажа.

ВМС и ВВС Шри-Ланки оказали помощь тонущему кораблю. Не менее 30 пострадавших были доставлены в больницу на суше.

Продолжаются работы по поиску и спасению людей.

