Иранское военное судно IRIS Dena потерпело бедствие у берегов Шри-Ланки
У берегов Шри-Ланки 4 марта потерпело крушение военное судно Ирана IRIS Dena. С корабля спасены и госпитализированы около 30 моряков, сообщает РЕН ТВ.
Происшествие случилось на удалении приблизительно 40 миль от города Галле. Там корабль передал сигнал о помощи. Предварительно известно, что экипаж насчитывал до 180 человек.
Силами ВМС Шри-Ланки было эвакуировано около 30 моряков. Их уже доставили на сушу и разместили для лечения в Национальном госпитале Галле.
Работы по поиску и спасению ведутся. Данные о положении оставшихся на борту людей уточняются.
