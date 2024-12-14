Reuters: сирийцы проникли на личный элитный курорт Асада и разграбили его

После того, как режим бывшего сирийского президента Башара Асада пал, жители государства в первый раз за 50 лет смогли прийти в личный элитный курорт его семьи. Комплекс зданий возвели примерно пол столетия назад, сообщает РБК со ссылкой на материал Reuters.

Курорт семьи Асад расположен в Бурдж-Исламе в провинции Латакия. На его территории есть вилла, выходящая на Средиземное море. Также имеется частный пляж, много садов и дорожка для прогулок.

Комплекс зданий разграбили сирийцы. Также они разбили окна, светильники, душевые кабины. На полу лежит разбитое стекло. Мебель уничтожили.

Ранее Башар Асад говорил офицерам, что Россия поможет отбить атаку противника. Однако сам покинул страну и никого об этом не предупредил.