Reuters: Асад говорил офицерам, что Россия поможет, и через час сбежал

Бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну и не предупредил об этом почти никого из своих приближенных, пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters и его источники. По словам одного из офицеров, на тот момент еще действующий президент лично заверил около 30 силовиков, что отбить наступление мятежников помогут «российские силы» и призывал войска удерживать позиции, однако через час Асад покинул страну.

7 декабря, за сутки для взятия Дамаска силами вооруженной оппозиции, Асад заявил своему помощнику, что после окончания работы поехал домой. Однако вместе этого президент отправился не в резиденцию, а в аэропорт, заявил источник.

Агентство Bloomberg ранее утверждало, что эвакуироваться Асаду помогли «российские агенты». Утверждалось, что они вывезли политика с российской авиабазы в Сирии на самолете с выключенным транспондером, чтобы борт не отследили.

Издание также писало, что Москва сама убедила Асада покинуть САР, потому что осознала его неизбежное поражение силам вооруженной оппозиции.