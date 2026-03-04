сегодня в 13:29

Reuters: НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова был атакован

Один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в мире — Aramco в Рас-Таннуре Саудовской Аравии — снова попал под удар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

НПЗ был атакован ракетой. Кому она принадлежит, на данный момент не раскрывается.

«НПЗ (в) Таннуре снова попал под удар неизвестной ракеты», — пишет Reuters.

Ранее завод уже уже попадал под удар — тогда его атаковал иранский беспилотник. Объект получил незначительные повреждения. Работу предприятия временно приостанавливали.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и страны, где есть американские базы.

