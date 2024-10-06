Reuters: глава спецназа КСИР не выходит на связь с 27 сентября

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Командир спецназа Корпуса исламских стражей Ирана не выходит на связь

Командир спецназа Корпуса исламских стражей Ирана "Аль-Кудс" генерал-майор Исмаил Каани не имел контактов с 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Военноначальник элитных сил республики якобы не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября.

По версии журналистов, Каани мог находится рядом с лидером ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой, который погиб при налете авиации.

Агентство не приводит деталей предположений об исчезновении генерала.

Ранее ВВС Израиля сбросили 85 бомб на объект «Хезболлы» в Бейруте. При бомбардировке погиб Насралла.