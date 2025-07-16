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Люди собираются на церемонию прощанию с Юрием Морозом в Москве

У ЦКБ №1 в Москве на церемонию прощания с режиссером и актером Юрием Морозом собираются его поклонники, коллеги и близкие, передает корреспондент РИАМО.

Желающие проводить кинематографиста в последний путь приносят цветы и венки.

После завершения церемонии режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Юрий Мороз скончался 14 июля. Массовый зритель знает Мороза по первым сезонам сериала «Каменская», он был режиссером. В последние годы он работал над третьим сезоном сериала «Содержанки».

Причиной смерти кинематографиста стал рак поджелудочной железы. В конце июня текущего года здоровье Мороза резко ухудшилось.