Люди собираются на церемонию прощанию с Юрием Морозом в Москве
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У ЦКБ №1 в Москве на церемонию прощания с режиссером и актером Юрием Морозом собираются его поклонники, коллеги и близкие, передает корреспондент РИАМО.
Желающие проводить кинематографиста в последний путь приносят цветы и венки.
После завершения церемонии режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.
Юрий Мороз скончался 14 июля. Массовый зритель знает Мороза по первым сезонам сериала «Каменская», он был режиссером. В последние годы он работал над третьим сезоном сериала «Содержанки».
Причиной смерти кинематографиста стал рак поджелудочной железы. В конце июня текущего года здоровье Мороза резко ухудшилось.