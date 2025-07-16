Стало известно, сколько россиян и как заботятся о здоровье на самом деле

По итогам совместного исследования «Одноклассников», Новостей Mail и проекта «Здоровье Mail» (входящих в VK), почти половина россиян (48%) систематически заботится о своем физическом и психологическом состоянии. В опросе поучаствовали более 12 тысяч человек из разных регионов России, сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

Согласно результатам опроса, почти половина жителей страны регулярно уделяют внимание собственному здоровью. При этом треть опрошенных (32%) вспоминает о здоровье периодически, а 13% респондентов уделяют этому внимание лишь изредка. 7% россиян вообще не занимаются вопросами своего здоровья.

Компании опросили пользователей о том, какими способами они поддерживают здоровье, занимаются ли физической активностью, где ищут информацию о здоровом образе жизни и какие трудности встречают при попытках заботиться о себе.

Как россияне заботятся о здоровье

Большинство россиян стараются быть здоровыми разными способами. Самый популярный метод — отказ от вредных привычек, так делают 6 из 10 человек. Чуть больше половины следят за тем, что едят.

Физические упражнения регулярно делают 45% людей, причем каждый пятый тренируется каждый день, а треть — несколько раз в неделю. Однако треть опрошенных вообще не занимаются спортом, а некоторые тренируются очень редко.

Многие также заботятся о здоровье, высыпаясь и регулярно проверяясь у врачей. Около 40% принимают витамины. Совсем немногие практикуют медитацию или обращаются к психологам — всего 7% и 3% соответственно.

Почему важно уделять внимание ментальному здоровью и телу

Большинство жителей страны занимается физическими упражнениями, чтобы быть здоровыми — таких почти 8 из 10. Примерно 6 человек из 10 тренируются, чтобы дольше оставаться молодыми. Почти половина занимающихся хотят контролировать свой вес.

Треть участников опроса просто получают удовольствие от тренировок, а 30% используют их для поддержания дисциплины и режима. Небольшая часть (10%) восстанавливается после болезней или травм, а самая маленькая группа (7%) тренируется из-за работы или учебы.

Что касается заботы о психике, то здесь картина другая. Почти половина россиян просто стараются хорошо отдыхать и не перенапрягаться. Примерно 4 из 10 считают важным общение с близкими людьми. Чуть меньше занимаются любимыми хобби.

Около трети следят за своим режимом дня. Немногие (14%) читают о том, как сохранить психическое здоровье. 8% опрошенных практикуют медитации, и лишь 3% обращаются за помощью к специалистам по психическому здоровью.

По данным опроса, около половины россиян (49%) время от времени или постоянно обращаются к врачам за консультациями. Вторая половина предпочитает заботиться о здоровье без помощи медицинских специалистов. При этом интернет стал главным источником информации о здоровом образе жизни — им пользуются 7 из 10 опрошенных. Социальные сети тоже популярны: 43% людей следят за публикациями блогеров и экспертов по здоровью.

В «Одноклассниках» особенно популярны пять авторов: Татьяна Курчина (омолаживающие практики), врач Андрей Солонин, психолог Елена Савина, Григорий Игнатьев (лечебная гимнастика) и Леля Савосина — врач и эксперт по фитнесу против старения.

Опрос проводился с 24 по 29 июня, в нем поучаствовали свыше 12 тысяч человек из более чем 50 регионов России. Все они были читателями проекта Новости Mail. Важно отметить, что в некоторых вопросах участники могли выбирать несколько вариантов ответа.