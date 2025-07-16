Врач Бурнацкая рассказала, как снизить риск заражения синегнойной палочкой

Чтобы снизить риск заражения инфекцией, вызванной синегнойной палочкой, после купания нужно промывать кожу чистой водой и высушивать ее, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для снижения риска инфекции избегайте купания в местах с видимыми загрязнениями. Также противопоказано купайться с открытыми ранами или ссадинами. Не забывайте следить за гигиеной после купания: промывайте кожу чистой водой и высушивайте ее», – сказала Бурнацкая.

Она посоветовала для защиты ушей использовать защитные специальные закладки для ушей или беруши, чтобы предотвратить попадание воды в ушные каналы.

«Нанесение защитного крема с SPF на открытые участки кожи поможет снизить риск солнечных ожогов и повреждений. А ношение специальной закрытой одежды для купания может защитить как от физического контакта с водой, так и от солнечных ожогов», – отметила врач.

Бурнацкая уточнила, что тактика плавания, при которой человек старается избежать резких движений под водой, может снизить вероятность попадания микроорганизмов в уши.

«Не забудьте, после купания полезно промыть уши чистой водой, чтобы удалить остатки речной воды. Легкие наклоны головы в стороны могут помочь избавиться от скопившейся воды. Используйте мягкое полотенце для сушки ушных раковин. Если у вас есть порезы или ссадины, обработайте их антисептиком», – посоветовала специалист.