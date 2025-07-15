Смертельная бактерия заразила жителя Томска после купания в местной речке
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Житель Томска оглох после того, как искупался в одной из местных рек. Он заразился смертельной бактерией, сообщает SHOT.
Инцидент произошел две недели назад. 35-летний мужчина Алексей поехал на местную речку вместе с возлюбленной.
Купаться там не запрещали, поэтому никакой опасности пара не почувствовала. При этом практически сразу после выхода из воды у Алексея начало болеть ухо, образовалась гематома и значительно выросла температура тела. Сбить ее у мужчины не получалось около 10 суток.
Позднее выяснилось, что Алексей заразился синегнойной палочкой. Она вредит разным органам и даже может убить человека.
Уничтожить бактерию могут не все виды антибиотиков. Из-за этого справиться с проблемой было сложно.
Инфекция привела к развитию у мужчины отита. Мужчина практически две недели не слышал левым ухом. Из-за отека челюсти у него не получалось жевать.
В данный момент Алексей восстанавливается после лечения. Ему некоторое время нельзя будет купаться, посещать баню и заниматься спортом.