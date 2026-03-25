Reuters: беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта

сегодня в 06:22

БПЛА атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, возник пожар, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Были немедленно задействованы экстренные службы, пожарные расчеты отреагировали на пожар», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал. По предварительной информации, причинен только материальный ущерб.

19 марта Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар ракетами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Были поражены базы США в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне.

28 февраля Израиль и Соединенные Штаты атаковали Иран. В ответ он ударил по первой стране и по военным базам США на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.