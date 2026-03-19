сегодня в 06:22

Иран ударил по военным базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетно-дронный удар по военным объектам США в трех странах Персидского залива, сообщает РЕН ТВ .

В Объединенных Арабских Эмиратах под удар попала база «Минхад», где поражены командные центры, топливные резервуары и ангары. На базе «Аль-Дафра» оказались уничтожены запасы топлива и радары раннего предупреждения.

В Кувейте удары нанесены по базе «Аль-Адаири». Выведены из строя радиолокационные станции и центральная авиационная стоянка.

В Бахрейне, по данным КСИР, уничтожен штаб Пятого флота США на базе «Мина Салман».

