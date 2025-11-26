Ресторан «Роза ветров» полыхает в подмосковном поселке Голубое

сегодня в 20:05

Сильный пожар произошел в поселке Голубое в городском округе Солнечногорск. Загорелся ресторан «Роза ветров», сообщает «МК: срочные новости» .

Очевидцы публикуют кадры, на которых изображено здание, объятое сильным пламенем. В воздухе клубится серый дым.

Причины пожара неизвестны. Для тушения возгорания запрошена помощь из столицы.

Ранее в Гонконге огонь полностью охватил несколько многоэтажек. Этот страшный пожар называют самым мощным за последние 17 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.