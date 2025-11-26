Эпичные кадры самого мощного за 17 лет пожара: высотки загорелись в Гонконге

сегодня в 15:58

В Гонконге вспыхнул мощный пожар в жилом комплексе

В Гонконге огонь полностью охватил несколько многоэтажных домов, которые входят в один жилой комплекс. Этот страшный пожар называют самым мощным за последние 17 лет, сообщает РЕН ТВ .

Кадры происшествия появились в Сети. По предварительным данным, загорелся жилой комплекс, в котором находится 2 тыс. квартир. На опубликованных снимках видно, что сильный огонь пылает почти на всех этажах зданий. Дома превратились в огромные черные угли, над которыми развевается дым.

На данный момент известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Они находились без сознания во время эвакуации. Их удалось спасти.

Тушение огня продолжается до сих пор. Справится с таким масштабным возгоранием трудно.

Жителей расположенных рядом домов попросили не выходить на улицу, зарыть двери и окна. Также им посоветовали избегать районов, которых затронул пожар.

Ранее во вторник произошел пожар возле железнодорожной платформы Тайнинская в Мытищах. Огонь распространился на большую площадь.

