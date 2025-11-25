Пожар произошел около платформы Тайнинская в Мытищах
Фото - © «МК: срочные новости»/Telegram
Утром во вторник произошел пожар возле железнодорожной платформы Тайнинская в Мытищах, сообщает «МК: срочные новости».
На фото с места ЧП видно, что огонь распространился на большую площадь, рядом находятся частные дома. К небу поднимается густой черный дым.
Подробностей о данном происшествии нет.
Ранее пожар произошел в производственном помещении (кондитерско-булочный комбинат «Черемушки») на улице Наметкина в столице, он полностью ликвидирован.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.