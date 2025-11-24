МЧС: пожар на хлебозаводе «Черемушки» ликвидирован

сегодня в 22:39

Пожар в производственном помещении, расположенном на улице Наметкина, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар произошел на третьем этаже в пятиэтажном здании, расположенном на улице Наметкина, д. 10А, стр. 1. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу находится Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки».

В ликвидации пожара участвовали 31 человек и девять единиц спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара выясняется.