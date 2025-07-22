Решила поменять счетчики: пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам 8 млн рублей

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что данные средства женщина не брала в кредит — это были ее личные деньги.

Началось все с обычного телефонного звонка: мужчина представился мастером по замене приборов учета и настолько убедительно говорил о необходимости срочной замены счетчиков, что пенсионерка без колебаний сообщила ему SMS-код якобы для «оформления заявки».

Однако это было лишь начало хитроумного плана. Вскоре ей позвонил «следователь», в голосе которого звучала фальшивая тревога: «Ваш личный кабинет на „Госуслугах“ взломали! Деньги в опасности!». И несмотря на то, что о подобных случаях часто сообщают в СМИ, испуг оказался сильнее рассудка. Пенсионерка, как под гипнозом, отправила все свои средства на указанный «безопасный» счет.

Когда шок прошел, стало понятно: никаких счетчиков никто менять не собирался, а «доброжелатели» исчезли вместе с деньгами. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск преступников.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы», — уточняется в сообщении.