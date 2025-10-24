Решил отомстить: 12-летний самбист из Мытищ сломал сопернику ногу, несмотря на запрет

В Мытищах подросток-самбист решил отомстить своему товарищу по секции и сломал ему ногу. Парня не остановили ни крики друзей, ни запрет тренера, сообщает Baza .

Две недели назад между юными самбистами Мишей и Димой (имена изменены — ред.) произошла ссора. Миша протаранил на велосипеде друга Димы. Подросток придумал план мести — он решил «наказать» соперника на тренировке по самбо.

На занятии парни отрабатывали болевой прием. При этом тренер указал, что до конца доводить его не нужно. Дима не послушал, схватил Мишу и отработал прием по полной программе. Его не остановили ни крики соперника, ни друзей.

В итоге Миша получил переломы малой и большой берцовых костей со смещением. Ребенка с занятий забрала мама, она отвезла его в больницу. Сейчас мальчик передвигается на инвалидной коляске. Мать Миши направила в спортшколу судебную претензию и подала заявление в полицию.

Ранее уфимец избил дочь хлопушкой для ковров. Он обосновал это тем, что девочка не прополола грядки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.