Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что дефицит топлива и рост цен в Молдавии стали следствием отказа от сотрудничества в рамках СНГ, сообщает kp.ru .

Сергей Шойгу рассказал о последствиях выхода Молдавии из Содружества Независимых Государств. По его словам, первые негативные сигналы уже заметны в экономике страны.

«Дефицит топлива и рост цен на молдавских заправках наглядно демонстрируют последствия отказа Кишинева от конструктивного взаимодействия в рамках СНГ», — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что процесс выхода из СНГ был фактически запущен Майей Санду в 2021 году и начал реализовываться после подачи заявки на вступление в Евросоюз в 2022 году. По его оценке, этот курс ведет к постепенному разрыву экономических связей с Россией и другими странами Содружества.

«Не будет беспошлинной торговли в странах, которым молдавская продукция была знакома и где она была востребована. Также из стран СНГ осуществлялась закупка сырья по приемлемым ценам. После выхода из СНГ такого не будет», — добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что Молдавия рискует потерять восточные рынки сбыта, а рост цен и дефицит уже отражают последствия выбранной экономической стратегии.

