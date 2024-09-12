«Решил не сдаваться»: русский солдат взорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ

«РВ»: боец ВС РФ взорвал себя гранатой, решив не сдаваться в плен под Харьковом

Российский военнослужащий подорвал гранатой себя и бойцов ВСУ, не желая сдаваться в украинский плен, сообщает Telegram-канал « Операция Z: военкоры русской весны ».

Боец ВС РФ был ранен в ходе боевых действий за населенный пункт Синьковка в Харьковской области. Украинские военнослужащие окружили безоружного российского солдата. Однако он решил не сдаваться в плен и подорвать себя вместе с ВСУшниками.

Российский боец сделал вид, что сдается, но в этот момент спрятал гранату, которая взорвалась как только украинские боевики открыли огонь.

«Царствие Небесное нашему воину, ушедшему непобежденным», — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что трое морпехов ВС РФ пленили и вывели из-под обстрелов 7 украинских военнослужащих в приграничных районах Курской области.