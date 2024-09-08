Военкор Коц: 3 российских морпеха пленили 7 бойцов ВСУ и вывели их из-под огня

Один из украинских военнопленных рассказал, что в ряды ВСУ попал из мест лишения свободы. Подразделение получило задание прикрывать отход сослуживцев из населенного пункта курского приграничья.

Затем начался обстрел и бойцы ВСУ были вынуждены спрятаться в подвале дома. Именно в подвале их обнаружили и взяли в плен российские морские пехотинцы.

Из-за сильного обстрела ВСУ морпехи спустились в подвал, где 2 дня укрывались вместе с пленными боевиками. По словам бойцов ВСУ, российские солдаты делились едой и водой, а также сигаретами. Раненным пленным была оказана медицинская помощь.

На третий день российские военнослужащие приняли решение решение выбираться из подвала и вывели военнопленных украинцев из зоны обстрелов в соседний населенный пункт. Пленный боец ВСУ добавил, что за 3 дня украинские силы «разгромили все село».

Ранее стало известно, что трое российских военнослужащих чудом выжили после подрыва на мине на угледарском направлении СВО. Бойцы ВС РФ подорвались на советской мине противника.