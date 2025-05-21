«Решение принято военными»: в регионах России пропал мобильный интернет

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В Московской, Липецкой и других областях начались сбои в мобильном интернете

Жители Московской, Владимирской, Липецкой и других областей России пожаловались на сбои в работе мобильного интернета, сообщает SHOT . Власти Липецкой области объяснили неполадки требованиями безопасности и работой военных.

Пользователи утверждают, что не могут стабильно пользоваться мессенджером Telegram, соцсетями TikTok, Instagram* и видеосервисом YouTube.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал, что в регионе «временно отключили» мобильный интернет из-за требований безопасности. Стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают штатно.

«Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

За прошедшую ночь в регионах России сбили 127 украинских беспилотников, докладывало Минобороны РФ.

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