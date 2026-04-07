Рэпера Offset ранили у казино в Голливуде во Флориде

Полиция Флориды задержала двух человек, ранивших рэпера Offset в Голливуде

Основатель группы Migos Offset получил огнестрельное ранение во время конфликта на парковке у казино Seminole Hard Rock в Голливуде, штат Флорида. Артиста госпитализировали, его состояние стабильное, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Все произошло вечером в понедельник около 19:00 по местному времени. Конфликт возник на парковке у отеля и казино Seminole Hard Rock. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Представитель артиста подтвердил, что музыкант находится в больнице.

«В данное время Киари находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние стабильно, и за ним ведется тщательное медицинское наблюдение», — уточнили окружающие певца.

«В результате инцидента один из участников получил не угрожающие жизни ранения и был доставлен в Мемориальную региональную больницу Голливуда. Полиция Семинола оперативно прибыла на место, и ситуация была быстро взята под контроль. Были задержаны два человека. Расследование продолжается, территория находится под охраной, и угроз для населения нет», — отметили в ведомстве.

По данным очевидцев, до стрельбы артист общался с поклонниками, фотографировался и разговаривал по телефону. Во время задержания один из подозреваемых сопротивлялся полиции.

