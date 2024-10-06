РЕН ТВ: в Подмосковье может орудовать серийный поджигатель автомобилей
В Реутове ищут поджигателя мусорок, из-за которого сгорели три автомобиля
В подмосковном Реутове ищут поджигателя мусорок, из-за которого, возможно сгорели три автомобиля, сообщает РЕН ТВ.
В Telegram-канале телекомпании опубликованы кадры видеокамер наблюдения. На них видно, как неизвестный орудует возле контейнерной площадки, после которой начинается пожар.
Как указано в сообщении, от огня пострадали внедорожники Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser и BMW X5.
Очевидцы происшествий утверждают, что в одном дворе города пожар при похожих обстоятельствах был зафиксировал дважды.
Ранее подмосковные спасатели потушили пожар в частной конюшне.