РЕН ТВ: в Подмосковье может орудовать серийный поджигатель автомобилей

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В Реутове ищут поджигателя мусорок, из-за которого сгорели три автомобиля

В подмосковном Реутове ищут поджигателя мусорок, из-за которого, возможно сгорели три автомобиля, сообщает РЕН ТВ .

В Telegram-канале телекомпании опубликованы кадры видеокамер наблюдения. На них видно, как неизвестный орудует возле контейнерной площадки, после которой начинается пожар.

Как указано в сообщении, от огня пострадали внедорожники Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser и BMW X5.

Очевидцы происшествий утверждают, что в одном дворе города пожар при похожих обстоятельствах был зафиксировал дважды.

Ранее подмосковные спасатели потушили пожар в частной конюшне.