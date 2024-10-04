Спасатели Подмосковья приняли участие в тушении пожара в конюшне

Работники 234-й и 308-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали пожар, который произошел в частной конюшне, расположенной в деревне Бугайлово Можайского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Кочуев рассказал, что сообщение о пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило около четырех часов дня от работников конюшни.

«Прибыв на место пожара, огнеборцы обнаружили, что постройка горит открытым огнем по всей площади. Создалась угроза распространения огня на расположенный рядом манеж и два подсобных помещения, в одном из которых хранились горюче-смазочные материалы. Работники противопожарно-спасательной службы подали три ствола, на тушение пожара и защиту соседних строений. Благодаря слаженному взаимодействию пожарным удалось справиться со стихией в кратчайшие сроки и ликвидировать возгорание. В пожаре никто не пострадал. К счастью, на момент возгорания все животные находились на пастбище далеко от конюшни. В тушении были задействованы двадцать человек и четыре единицы техники», — заключил Кочуев.

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