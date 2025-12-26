Рекордные снегопады накрыли Италию

сегодня в 20:18

В итальянском городе Пьемонт зарегистрировали самые сильные снегопады в Европе

Итальянский регион Пьемонт третьи сутки находится под ударом непрекращающихся снегопадов. Метеорологи называют это природное явление самым мощным в Европе за последнее время, сообщает SHOT .

Местные власти ввели желтый уровень погодной опасности на всей территории области. Такое решение принято из-за сложной обстановки. На опубликованных в Сети кадрах видно, что осадков выпало такое количество, что припаркованные автомобили полностью под ними скрылись.

Особенно пострадал горнолыжный курорт Прато. На отметке полторы тысячи метров над уровнем моря толщина снежного покрова достигла трех метров.

Стихия продолжает бушевать, и синоптики не прогнозируют улучшения погодных условий в ближайшее время.

