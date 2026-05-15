В Подмосковье 16 и 17 мая пройдут экоакции по сбору отходов

Экологические акции по раздельному сбору отходов состоятся 16 и 17 мая в ряде округов Подмосковья. Жители смогут сдать более 50 видов вторсырья и принять участие в тематических мастер-классах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Волонтеры экологических объединений организуют площадки для приема вторсырья в разных муниципалитетах региона. На местах участникам помогут организаторы, а также проведут мастер-классы по правильной сортировке отходов и основам экологичного образа жизни.

16 мая акции пройдут в Королеве с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Калинина, д. 6В; в Орехово-Зуеве с 11:00 до 13:00 на ул. Ленина, д. 85; в Долгопрудном с 12:00 до 13:30 на ул. Набережная, д. 35. В Раменском мероприятия состоятся с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Гурьева, д. 15, к. 1, а также в Быкове с 12:00 до 15:00 на Школьном туп., д. 1А. В Люберцах вторсырье будут принимать с 12:00 до 15:00 в Наташинском парке на ул. Коммунистической, д. 4, к. 1.

17 мая акция пройдет в Пушкине с 12:30 до 14:00 на парковке ТЦ «Акварель» по адресу: М-8 Холмогоры, 33-й км, с18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.