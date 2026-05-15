Москвича задержали за попытку вступить в террористическую организацию

42-летнего жителя Москвы задержали в Миллерово Ростовской области по подозрению в попытке вступить в запрещенную террористическую организацию, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным издания, мужчина намеревался вступить в «Батальон имени шейха Мансура»*.

Он вступил в переписку с представителями батальона и сообщил о желании присоединиться к ним. В ответ получил инструкции по нелегальному пересечению российско-украинской границы.

В марте москвич вышел из дома и пешком направился на юг по трассе «Дон». До границы он не дошел — мужчину задержали в городе Миллерово Ростовской области.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («покушение на вступление в террористическую организацию»). Подозреваемый задержан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.

* Организация признана в РФ террористической и запрещена.