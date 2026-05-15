Лучше нажать и не рисковать: зачем в самолетах заставляют включать авиарежим

Хотя в современных самолетах есть защита от внешних сигналов, пассажиров все равно просят перевести телефоны в авиарежим перед взлетом и посадкой. О том, зачем это нужно, рассказал «Моей Планете» доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» Московского авиационного института, кандидат технических наук Михаил Тяглик.

По словам эксперта, в авиации недопустимы даже теоретические риски. Безопасность всегда должна быть превыше комфорта.

Тяглик рассказал, если сразу несколько пассажиров решат пользоваться телефоном в обычном режиме и каждый из гаджетов начнет искать сеть на максимальной мощности, то суммарный эффект от этого может привести к непредсказуемым последствиям.

Он подчеркнул, что пассажиров просят перевести телефоны в авиарежим, чтобы минимизировать любые риски, даже крошечные. Эксперт порекомендовал выполнить одно простое действие и нажать на ту самую иконку с самолетом в телефоне, чтобы избежать опасных последствий.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.