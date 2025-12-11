Реки вина и литры шаманского: неадекват разнес местный магазин в Егорьевске

Мужчина попытался украсть бутылку шампанского в магазине «Дикси» в Егорьевске, но правонарушение пресек другой посетитель. Ситуация привела неудавшегося вора в бешенство, сообщает «112» .

Покупатель увидел, как мужчина пытается украсть бутылку и отобрал ее. Тот принялся материть разоблачителя и крушить все вокруг.

Особенно под раздачу попали полки с алкоголем. Весь магазин был залит реками вина и литрами шампанского. Буйного неадеквата задержала полиция.

Ранее в Казани на улице Дзержинского голый мужчина разбил окно цветочного магазина, зашел в помещение и провел там всю ночь, хотя собирался взять одну розу и украшение.

