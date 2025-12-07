Голый мужчина устроил погром в цветочном магазине в Казани

В Казани на улице Дзержинского голый мужчина разбил окно цветочного магазина, зашел в помещение и провел там всю ночь, хотя собирался взять одну розу и украшение, сообщает «Осторожно, новости» .

Сотрудники цветочной студии ALAY рассказали, что в ночь на 5 декабря в магазин вломился мужчина без одежды, злоумышленник полностью уничтожил товар. Арендатор, находящийся по-соседству, от испуга выпрыгнул из окна и сломал ноги.

Голого неадеквата задержали той же ночью, но его личность все еще не установили. Он рассказал полицейским, что на улице было очень холодно.

Как уточнили сотрудники цветочного, после задержания в магазине они обнаружили пакет с розой и бижутерией, который вломившийся мужчина, видимо, хотел забрать с собой.

На видео с места ЧП показано, что в магазине устроен погром, цветы сломаны, украшения тоже. Также показана запись задержания неизвестного. Голого мужчину вывели на улицу сотрудники полиции.

