Рейсовый автобус загорелся в подмосковных Мытищах
Рейсовый автобус загорелся во время движения по маршруту в городском округе Мытищи, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
ЧП произошло в воскресенье утром в поселке Пироговский. На опубликованных кадрах видно, как на обочине проезжей части горит автобус. Пассажиры покинули салон и наблюдают за происходящим со стороны.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее 11 человек получили травмы в аварии с двумя рейсовыми автобусами на Варшавском шоссе в Москве. Среди пострадавших двое детей.
