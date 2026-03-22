Рейсовый автобус загорелся в подмосковных Мытищах

сегодня в 11:35

Рейсовый автобус загорелся во время движения по маршруту в городском округе Мытищи, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ЧП произошло в воскресенье утром в поселке Пироговский. На опубликованных кадрах видно, как на обочине проезжей части горит автобус. Пассажиры покинули салон и наблюдают за происходящим со стороны.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее 11 человек получили травмы в аварии с двумя рейсовыми автобусами на Варшавском шоссе в Москве. Среди пострадавших двое детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.