сегодня в 16:50

11 человек пострадали в аварии с двумя автобусами в Москве

11 человек получили травмы в аварии с двумя рейсовыми автобусами на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает « 112 ».

Среди пострадавших двое детей. Люди получили травмы разной степени тяжести. Их увезли в больницу.

На опубликованной записи два автобуса стоят на обочине со включенными аварийными сигналами. У одного из транспортных средств помята задняя часть. Причины ДТП неизвестны.

Ранее в Уссурийске Приморского края произошла массовая авария с 14 автомобилями. Пострадал один человек.

