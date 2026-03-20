11 человек пострадали в аварии с двумя автобусами в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
11 человек получили травмы в аварии с двумя рейсовыми автобусами на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает «112».
Среди пострадавших двое детей. Люди получили травмы разной степени тяжести. Их увезли в больницу.
На опубликованной записи два автобуса стоят на обочине со включенными аварийными сигналами. У одного из транспортных средств помята задняя часть. Причины ДТП неизвестны.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.