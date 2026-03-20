1 человек пострадал в ДТП с 14 машинами под Уссурийском в Приморье

14 машин попали в аварию на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток под Уссурийском в Приморском крае. Прокуратура начала проверку, рассказал РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.

В социальных сетях выложили кадры массовой аварии на заснеженной федеральной трассе Хабаровск-Владивосток в районе Уссурийска. На них заметно, что в ДТП на дороге попали минимум семь машин. Среди них один грузовик.

Также, судя по кадрам, два автомобиля съехали с дороги. Еще фура наехала на леерное ограждение. Движение из Владивостока есть, но оно затруднено.

Собеседник рассказал, что инцидент произошел на 679-м километре дороги Хабаровск-Владивосток днем 20 марта (по местному времени). Столкнулись 14 машин. Прокуратура следит за расследованием.

Сотрудники надзорного ведомства проверят, соблюдались ли требования к содержанию трассы. Также выяснят, своевременно и качественно ли обрабатывалась дорога материалами против гололеда.

В правоохранительных органах Приморья подчеркнули, что есть один пострадавший. У него ушиб.

