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Рейс Москва — Саранск вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет рейсом Москва-Саранск был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Причиной стала неисправность шасси, сообщает РИА Новости .

На борту находились 72 человека, из низ шестеро членов экипажа.

Самолет приземлился в Шереметьево в штатном режиме, сообщили в экстренных службах.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании Red Wings следовал из Минеральных Вод в Ереван, но вернулся в аэропорт вылета, чтобы совершить экстренную посадку.