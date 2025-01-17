Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Минеральных Водах

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании Red Wings следовал из Минеральных Вод в Ереван, но вернулся в аэропорт вылета, чтобы совершить экстренную посадку, сообщает «112» .

Инцидент произошел в пятницу вечером. На борту воздушного судна находилось 86 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

По предварительным данным, неисправность системы кондиционирования могла стать причиной аварийной посадки самолета.

В ноябре 2024 года на борту самолета SSJ-100, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, начался пожар после жесткого приземления. Позднее выяснилось, что «Суперджет» не горел — у него воспламенилось топливо.